شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 3-2-2025 فى قطر.. عيار 18 بـ245.75 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب اليوم الاثنين في قطر، حيث سجل عيار 18 مبلغ 245.75 ريال، ويعد سعر الذهب في قطر من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في قطر تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، إضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

عيار 24 سجل 327.75 ريال

عيار 22 سجل 300.25 ريال

عيار 21 سجل 286.75 ريال

عيار 18 سجل 245.75 ريال

عيار 14 سجل 191.00 ريال

عيار 12 سجل 163.75 ريال

الأونصة سجلت 10190.25 ريال

الجنيه الذهب سجل 2293.50 ريال

الأونصة بالدولار سجلت 2798.94 دولار

في الوقت نفسه هبط سعر الفضة لشهر مارس بنسبة 0.37% لتتم المتاجرة به على USD30.53 للأونصة، بينما ارتفع سعر النحاس لشهر مارس بنسبة 0.72% لتتم المتاجرة به على USD4.26 للرطل.