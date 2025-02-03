مذكرة تعاون لتطوير التأمين والسوق المالية في السعودية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - وقّعت هيئة السوق المالية وهيئة التأمين السعودية، اليوم الأحد، مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز الجهود المشتركة في تطوير قطاعي السوق المالية والتأمين، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع المالي وتكامل أدواره.

وحسب بيان هيئة السوق المالية، ستركز المذكرة على تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين لتحسين الإشراف والرقابة على الشركات العاملة في قطاع التأمين المدرجة في السوق المالية.

وأشار البيان إلى العمل على تطوير القطاعين معاً ليكونا معززين للاستقرار والنمو الاقتصادي، فضلا عن التعاون لتحقيق تكامل الأدوار بين الهيئتين واتساقها، بما يسهم في دعم أهداف رؤية السعودية 2030 لتطوير القطاع المالي وتمكينه من تحقيق مستهدفاته الاقتصادية والتنموية.​​

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