“أم القرى للتنمية” تكشف تفاصيل اكتتابها في السوق السعودية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - كشفت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، عن نشرة الإصدار لطرحها العام الأولي المرتقب في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية.

وحسب نشرة الإصدار على موقع هيئة السوق المالية، يشمل الطرح بيع أسهم عادية جديدة تمثل نسبة 9.09% من إجمالي أسهم الشركة بعد زيادة رأس مالها.

وتبدأ فترة الطرح يوم الأربعاء الموافق 5 مارس 2025 وتستمر لمدة 3 أيام عمل تنتهي يوم الأحد 9 مارس 2025.

كما تبدأ فترة تسجيل الطلبات للجهات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر يوم الأحد 16 فبراير 2025 وتنتهي يوم الخميس 20 فبراير 2025.

وتقوم شركة البلاد للاستثمار بدور مدير الاكتتاب، وكل من شركة البلاد للاستثمار وشركة جي آي بي كابيتال وشركة الراجحي المالية بصفتهم مستشارين ماليين، وشركة البلاد للاستثمار وشركة جي آي بي كابيتال وشركة الراجحي المالية وشركة الإنماء للاستثمار بصفتهم مديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي.

وحصلت الشركة على موافقة تداول السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 8 ديسمبر 2024، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح 130.786 مليون سهم عادي جديد من خلال زيادة رأس مال الشركة (والتي تمثل نسبة 9.09% من إجمالي أسهم الشركة بعد زيادة رأس مالها) للاكتتاب العام. وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

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