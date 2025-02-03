شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف السعر الجديد للسيارة تيجوان 2025 فى السوق المصرى والان مع تفاصيل الخبر

قام توكيل العلامة الالمانية " فولكس فاجن مصر بعمل تحريك في أسعار الجيل الثالث الجديد كليًا من طراز " تيجوان 2025 " بحوالي 75 ألف جنيه لتسجل الفئة R-Line ليكون السعر الرسمي للسيارة “تيجوان” 2,650,000 جنيه .

وعن محرك السيارة " فولكس فاجن تيجوان 2025 “ والأداء الفني، فتتميز فولكس فاجن تيجوان R-Line بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1400 سي سي، والذي يولد قوة 150 حصانًا مع أقصى عزم دوران يصل إلى 250 نيوتن/متر.

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من سبع سرعات، ما يضمن تجربة قيادة سلسة ومريحة، ومن حيث استهلاك الوقود، يعتبر معدل استهلاك الوقود في تيجوان جيدًا، حيث يقدر بحوالي 6.71 لتر لكل 100 كيلومتر، ما يجعلها سيارة اقتصادية إلى حد ما مقارنة بمنافسيها في نفس الفئة.

وسائل الحماية والأمان بالسيارة فولكس فاجن تيجوان R-Line

تعتمد فولكس فاجن تيجوان R-Line على مجموعة من وسائل الأمان المتطورة التي توفر حماية استثنائية للركاب وسائق السيارة تشمل، وسائد هوائية أمامية متقدمة، ونظام مانع انغلاق المكابح ABS، الذي يساعد على الحفاظ على ثبات السيارة في الحالات الطارئة.

كما يتوفر في السيارة نظام مانع تمايل السيارة ASR، بالإضافة إلى نظام التحكم الإلكتروني بالثبات ESC، الذي يساعد في الحفاظ على استقرار السيارة أثناء المنعطفات، ونظام التوزيع الالكتروني للفرمل.