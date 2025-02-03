شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. توقعات جديدة لنمو الاقتصاد الإسباني خلال 2025 والان نبدء بالتفاصيل

توقعات نمو الاقتصاد الإسباني

الناتج المحلي الإجمالي في إسبانيا

وكان انخفض الناتج المحلي الإجمالي في إسبانيا عام 2020 بنسبة 10,8 بالمئة بسبب جائحة كوفيد-19، إذ شلت قطاع السياحة الذي يمثل حوالى 13 بالمئة من اقتصاد البلاد.

الدمام - شريف احمد - أعلنت الحكومة الإسبانية رفع توقعاتها للنمو عام 2025 من 2,4 إلى 2,6 بالمئة بفضل أداء اقتصادي جيد في البلاد.وقال وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو: "أنهينا العام 2024 بزخم جيد، ما يضعنا في وضع ممتاز للانطلاق في العام 2025.وأضاف: يقودنا ذلك إلى تحديث الإطار الاقتصادي الكلي للحكومة"، فيما أشارت آخر النتائج إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 3,2 بالمئة في العام 2024.وذلك بفضل زيادة الصادرات والاستهلاك، بالإضافة إلى قوة قطاع السياحة المزدهر، بحسب تقدير أولي أصدره المعهد الوطني للإحصاء الأربعاء.ويتجاوز هذا الرقم توقعات صندوق النقد الدولي، وبنك إسبانيا اللذين توقعا نموا بنسبة 3,1 بالمئة، كما يتخطى بكثير المتوسط في منطقة اليورو البالغ +0,8 بالمئة.وقال "كويربو": "كانت المفاجأة السارة واضحة جدا. أضف إلى ذلك أنها تأتي في سياق معقد جدا، حيث تنمو إسبانيا بينما يشهد شركاؤنا الرئيسيون تباطؤًا أو ركودًا".وفي ديسمبر، راجع بنك إسبانيا توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في العام 2025 بمقدار ثلاثة أعشار النقطة المئوية، إلى 2,5 بالمئة.وبخصوص عام 2026، لم يغيّر توقعاته البالغة 1,9 بالمئة، فيما توقع تباطؤًا طفيفًا في الاقتصاد عام 2027، مع زيادة قدرها 1,7 بالمئة.لكن رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو تمكن من التعافي، إلى درجة أنه تصدر تصنيف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لأفضل الاقتصادات أداء في العام 2024، والذي نشرته مجلة "ذي ايكونوميست" البريطانية، متقدمًا على إيرلندا والدنمارك.