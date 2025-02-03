شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث لحظي.. آخر سعر للدولار في البنوك المصرية اليوم الإثنين 3-2-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر سعر للدولار اليوم الإثنين 3-2-2025 امام الجنيه المصري بالبنوك المصرية ، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.16 جنيه للشراء و 50.30 جنيه للبيع .

و استقر سعر الدولار اليوم الاثنين بالبنك الأهلى المصرى 50.18 جنيه للشراء و 50.28 جنيه للبيع ، فى بنك مصر 50.17 جنيه للشراء و 50.27 للبيع و في بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.17 جنيه 50.27 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.20 جنيه للشراء و 50.30 جنيه للبيع

و استقر سعر الدولار داخل البنوك اليوم الإثنين كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.18 جنيه للشراء.

50.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.20 جنيه للشراء.

50.30 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع