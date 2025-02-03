الاقتصاد

تحديث لحظي.. آخر سعر للدولار في البنوك المصرية اليوم الإثنين 3-2-2025

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تحديث لحظي.. آخر سعر للدولار في البنوك المصرية اليوم الإثنين 3-2-2025

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القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر  سعر  للدولار اليوم الإثنين  3-2-2025 امام الجنيه المصري بالبنوك المصرية ، حيث سجل  فى  البنك المركزى المصرى اليوم  50.16 جنيه للشراء و 50.30 جنيه  للبيع .

و استقر  سعر الدولار اليوم الاثنين  بالبنك الأهلى المصرى  50.18 جنيه للشراء و 50.28 جنيه  للبيع ، فى بنك مصر  50.17 جنيه للشراء و 50.27 للبيع  و في بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.17 جنيه 50.27 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.20 جنيه للشراء و 50.30 جنيه  للبيع

و استقر سعر الدولار داخل البنوك اليوم الإثنين كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.18 جنيه للشراء.

50.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.
50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع.

.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع.

 

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
50.20 جنيه للشراء.

50.30 جنيه للبيع.

.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع

 

 

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