شكرا لقرائتكم خبر عن عيار 21 نحو 3910 جنيها.. سعر الذهب اليوم الاثنين 3-2-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الذهب اليوم الاثنين 3 - 2 - 2025، والتي شهدت والتي شهدت زيادات تاريخية خلال الأيام الماضية.

ويتأثر سعر الذهب بحركة الأسعار العالمية والتطورات الاقتصادية التي تلعب دورا رئيسيا في تحديد اتجاهات المعادن الثمينة، ويترقب المستثمرون والمتعاملون أي مستجدات قد تؤثر على الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التغيرات المستمرة في الاقتصاد العالمي.

وجاءت الأسعار كالتالي..

أسعار الذهب اليوم

سجل الذهب عيار 24 نحو 4468.5 جنيها .

سجل الذهب عيار 21 نحو 3910 جنيها.

سجل الذهب عيار 18 نحو 3351.5 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 31280 جنيها .

واكتسب الذهب القوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي كشف عنها الرئيس دونالد ترامب، ويمكن ان تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، ما عزز جاذبيته كملاذ آمن.

ويهدف ترامب إلى فرض تعريفات على واردات الرقائق الإلكترونية والأدوية والصلب لتعزيز الإنتاج المحلي، وتزيد مثل هذه السياسات من جاذبية الذهب للمستثمرين الحذرين.

وتعتمد أسعار الذهب على عدة عوامل رئيسية، من بينها حركة الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار، والسياسات النقدية التي تعتمدها البنوك المركزية، خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة، ويعد الذهب أحد الأصول الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون، مما يؤدي إلى زيادة الإقبال عليه وبالتالي ارتفاع قيمته.