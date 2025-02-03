شكرا لقرائتكم خبر عن استحواذ شركة كيه كيه أر دينو على 25% من أسهم إنيليف إس بي إيه والان مع تفاصيل الخبر

استقبل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إخطارا بعزم شركة كيه كيه أر دينو أجريجاتور إس سي إس بي الاستحواذ على نسبة 25% من رأس مال شركة إنيليف إس بي إيه، وذلك من خلال شركة دينو بيدكو وهي شركة ذات غرض خاص تم تأسيسها بغرض الاستحواذ.

وانتهى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من فحص 403 حالات تركز اقتصادي بنهاية عام 2024، سواء كانت تلك الحالات الخاصة بالرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية أو الحالات الخاصة بقطاع الدواء والرعاية الصحية، أو تلك الحالات الواردة من الكوميسا، وبنسبة زيادة قدرها 25% عن العام السابق، وذلك في إطار ممارسة اختصاص الرقابة على التركزات الاقتصادية.

وتعتبر شركة كيه كيه أر دينو أجريجاتور إس سي إس بي شركة مملوكة بالكامل من قبل صندوق استثمار كيه كيه أر، وهو صندوق يعمل في قطاعات مختلفة مثل قطاع الطاقة، والقطاع الصناعي، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، وقطاع خدمات الاتصالات، وقطاع السلع الاستهلاكية الأساسية، والقطاع المالي، وقطاع الرعاية الصحية، وقطاع المواد الصناعية، وقطاع العقارات، وقطاع المرافق.

ويعمل الصندوق في مصر في القطاع الصناعي، وقطاع المرافق، وقطاع خدمات الاتصالات، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، وقطاع السلع الاستهلاكية الأساسية، وقطاع الطاقة، وقطاع الرعاية الصحية، وقطاع المواد الصناعية.

أما شركة إنيليف فهي أحد الشركات التابعة لشركة إني إس بي إيه، تعمل في تصنيع الوقود الحيوي، والديزل والبنزين، ووقود الطائرات، والوقود البحري، وزيوت التشحيم، وغاز البترول المسال، ويتمثل نشاط شركة إنيليف في مصر في بیع زیوت التشحیم والشحوم.