شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة وألمانيا تبحثان مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات السعودية الألمانية

هذا وأكد الجدعان أن ألمانيا تُعد شريكًا اقتصاديًا رئيسيًا للمملكة العربية السعودية، حيث عمل الجانبين على تعزيز التعاون الاقتصادي الذي نما على مر السنين.

التطورات الاقتصادية في المملكة وألمانيا

الدمام - شريف احمد - اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، مع وزير المالية الألماني الدكتور يورغ كوكيز.وبحث الجانبان خلال الاجتماع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.من جهة أخرى كان ترأس وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الألماني، بمشاركة عدد من أكبر شركات القطاع الخاص من الجانبين.ويهدف الاجتماع إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث سبل التعاون المشترك.هذا وناقش الاجتماع أبرز التطورات الاقتصادية في المملكة وألمانيا، وبحث فرص التعاون بين القطاعات الخاصة في عدة مجالات.وشملت مجالات الطاقة المتجددة والبتروكيماويات والتعدين والرعاية الصحية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية وخاصة السياحة.كما استعرضت كل من وزارة الاستثمار والمركز الوطني للتخصيص وبرنامج تطوير القطاع المالي، أبرز الإنجازات المتحققة والفرص الاستثمارية المتاحة.