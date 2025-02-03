شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 3 - 2 - 2025 عيار 14 بدون مصنعية بـ 2606.75 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب اليوم الاثنين متأثرا بحركة الأسعار العالمية والتطورات الاقتصادية التي تلعب دورا رئيسيا في تحديد اتجاهات المعادن الثمينة، ويترقب المستثمرون والمتعاملون أي مستجدات قد تؤثر على الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التغيرات المستمرة في الاقتصاد العالمي.

وشهدت أسعار الذهب استقرار نسبى

حيث سجل عيار 24 مبلغ 44685.5 جنيه

أسعار الذهب اليوم

سجل الذهب عيار 24 نحو 44685.5 جنيها.

سجل الذهب عيار 21 نحو 3910 جنيها.

سجل الذهب عيار 18 نحو 33515 جنيه

سعر الجنيه الذهب 31280 جنيها.

سعر الذهب عيار 14 نحو 2606.75

وفي نفس الوقت الذي يعاني فيه سوق الأسهم من تشاؤم المستثمرين بشأن تأثير نموذج الذكاء الاصطناعي "DeepSeek"، على الأسواق العالمية والخسائر التى لحقت بشركات التكنولوجيا، شهد الذهب ارتفاعًا هادئًا نحو مستويات قياسية جديدة.

واكتسب الذهب القوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي كشف عنها الرئيس دونالد ترامب، ويمكن ان تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.

ويهدف ترامب إلى فرض تعريفات على واردات الرقائق الإلكترونية والأدوية والصلب لتعزيز الإنتاج المحلي ، و تزيد مثل هذه السياسات من جاذبية الذهب للمستثمرين الحذرين.

وتعتمد أسعار الذهب على عدة عوامل رئيسية، من بينها حركة الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار، والسياسات النقدية التي تعتمدها البنوك المركزية، خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة، ويعد الذهب أحد الأصول الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرو ن، مما يؤدي إلى زيادة الإقبال عليه وبالتالي ارتفاع قيمته.