شكرا لقرائتكم خبر عن يؤمن الاحتياجات وقت الذروة.. كل ما تريد معرفته عن الربط الكهربائى مع السعودية والان مع تفاصيل الخبر

يساهم مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية المتوقع تشغيل المرحلة الأولى بقدرة 1500 ميجا وات يونيو المقبل، دورا هاما فى تأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء خلال أشهر الصيف فى وقت الذروة، وفيما يلي أهم التطورات فى مشروع الربط بين مصر و السعودية:

1- وجه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بتذليل كافة العقبات والمعوقات المالية والإدارية والفنية وغيرها لسرعة إنجاز مشروع الربط بين مصر و السعودية.

2- تستهدف وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة بدء التشغيل فى مايو 2025 المقبل كأحد اهم المحاور لضمان استقرار الشبكة و تجنب اللجوء لتخفيف الاحمال.

3-تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 60% من الأعمال الخاصة مشروع الربط الكهرباء مع السعودية.

4-تم الانتهاء من الحفر الأفقى الموجه للمواسير التى يتم وضع الكابلات بها تحت مياه البحر الاحمر فى منطقة الشعب المرجانية وذلك للحفاظ عليها حيث لا يمكن وضع المواسير بدونها كى لا يتم تدمير الشعب المرجانية .

5-الجانبان المصري و السعودى انتهوا من تصنيع ما يقرب من 75% من مهمات مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.

6-الشركة المصرية لنقل الكهرباء بدأت فى تركيب جزء كبير من المهمات الخاصة بأبراج نقل الكهرباء.

7- يمثل المشروع ارتباطاً قوياً بين أكبر شبكتين كهرباء في المنطقة العربية باجمالى قدرات 150 الف ميجا وات.

8-تمثل اجمالي القدرات المولدة من شبكات الكهرباء المصرية و السعودية 38% من اجمالي الطاقه المنتجة بالوطن العربي.

9- تبلغ إجمالى قدرة خط الربط بين مصر و السعودية 3000 ميجاوات بتقنية التيار المستمر HVDC جهد 500 كيلوفولت الاحدث في منطقة الشرق الأوسط.

10-يتكون المشروع من إنشاء ثلاث محطات تحويل جهد عالى، محطة شرق المدينة ومحطة تبوك بالمملكة، ومحطة بدر شرق القاهرة.

11-يربط بين محطات المحولات خطوط نقل هوائية تصل أطوالها نحو 1350 متر وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلو متر.

12-المشروع عند تشغيله سيحقق عدداً من الفوائد المشتركة للبلدين منها تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة فيها ومن فروقات التوقيت في ذروة أحمالها الكهربائية.

13- يمثل خط الربط الكهربائي بين مصر و السعودية نواه للربط العربي الكهربائي.



