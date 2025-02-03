شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى نهاية تعاملات الأحد.. عيار 21 يسجل 3910 جنيهات للجرام والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم، تغيرات ملحوظة، حيث سجل المعدن الأصفر مستويات جديدة وفقا للعيارات المختلفة، حيث يواصل الذهب جذب الانتباه كأحد الاستثمارات المفضلة للمصريين، ليظل هو الخيار الأمثل للكثيرين.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24 نحو 4468.5 جنيه

سعر الذهب عيار 22 نحو 4096.25 جنيه

سعر الذهب عيار 21 نحو 3910 جنيهات

سعر الذهب عيار 18 نحو 3351.5 جنيه

سعر الذهب عيار 14 نحو 2606.75 جنيه

سعر الجنيه الذهب 31280 جنيها

ويعتبر الذهب من أقدم وأهم المعادن النفيسة التي يثق فيها الناس كوسيلة لتخزين القيمة، خصوصا في الأوقات التي تشهد تقلبات اقتصادية، ويتراوح سعر الذهب في مصر بناء على الطلب المحلي والعالمي، وكذلك التأثيرات الاقتصادية من التضخم وأسعار الصرف، كما يواصل الذهب كونه ملاذا آمنا للمستثمرين، ويتوقع أن يستمر في جذب الأنظار كأداة استثمارية قوية في السنوات القادمة.