شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاع مواد البناء بنسبة 21% خلال شهر يناير مدفوعًا بأسهم شركات الأسمنت والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات شهر يناير، على رأسها مواد البناء بنسبة 21%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 13.1%، يليه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 6.8%، وصعد قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والتجارة والموزعون بنسبة 3.4%، 3.2%، على التوالي، وزاد قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.5%، 2.4%، على التوالي.

وقفز قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والعقارات بنسبة 1.8%، 1.5%، على التوالي، وأخيرًا قطاعات الرعاية الصحية والأدوية، والسياحة والترفيه، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.8%، 0.4%، 0.3%، 0.2%، على الترتيب، فيما تراجع قطاعا خدمات النقل والشحن، والبنوك بنسبة 5.1%، 2%، على الترتيب.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 30010.62 نقطة، خلال جلسات شهر يناير المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 5.02% ليغلق عند مستوى 8551.90 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 4.28% ليغلق عند مستوى 11698.14 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 37365.35 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 2.17% ليغلق عند مستوى 10102.36 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 60 مليار جنيه خلال جلسات شهر يناير المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.229 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.8%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.400 تريليون جنيه إلى 1.433 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.4%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 392 مليار جنيه إلى 415.3 مليار جنيه بنسبة نمو 5.9%.