شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور النجوم والشخصيات العامة .."القبطان للسيارات" تفتتح أحدث فروعها بمدينة "الشيخ زايد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفرع مصمم على أحدث طراز عالمى من وحى الخيال لصالات العرض ويسع لأكثر من 50 سيارة من العلامات العالمية المتنوعة محمد فايد : فرع "زايد" يعد الفرع الثامن للمجموعه ولدينا خطط توسعيه فى مصر خلال أيام افتتاح فرع السعودية وهدفنا توفير تجربة فريدة للعملاء مصطفى فايد : ندرس خطة التفرد بكونا اول شركة معدلة للسيارات فى مصر لننافس جميع الشركات الكبرى في مجال تعديل السيارات و في ظل الحوافز المشجعه للدولة ومصر سوق واعد وجاذب للاستثمار نحن نعيد صياغة تصميم السيارات التقليدية الى مستوى جديد من التفرد والتميز تعكس شخصية المالك وذوقه سيارتنا المعدلة معتمدة من وزارة النقل والمواصلات الكورية والهيئة العامة للترخيص ومنظمة السلامة الكورية ومطابقة للمواصفات الفنية والقياسية المصرية بجامعة عين شمس



فى احتفال أسطورى وضخم وبحضور وفد من السفارة الكورية ممثلا عن السفارة فى مصر وبحضور نجوم المجتمع والفن والرياضة والإعلاميين وعشاق السيارات، أعلنت مجموعة "القبطان للسيارات" عن افتتاح أحدث فروعها بمدينة الشيخ زايد ، والذى يعد الفرع الثامن للمجموعه بعد (الغربية – التجمع الأول – شينزو ابى – الساحل الشمالى - دولة الامارات – كوريا الجنوبية – المملكة العربية السعودية ) ، وتم تصميم الفرع ليكون وجهه مميزة لعشاق وراغبى شراء السيارات المميزة حيث يضم الفرع أحدث الموديلات من العلامات العالمية والفاخرة بالاضافة الى السيارات المعدلة الخاصة بشركة القبطان ، وتخلل الحفل عروض موسيقيه واضاءات مبهرة الى جانب اطلاع الزوار والضيوف على السيارات عن قرب.



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وخلال الحفل قال الكابتن محمد فايد رئيس مجلس ادارة "القبطان للسيارات"، إن الشركة تعمل فى مجال السيارات منذ أكثر من 17 عاما وبدأنا بفرع واحد حتى وصلنا الى ثمانية فروع وقريبا افتتاح فرع السعوديه بمدينة جده ، وأكد الكابتن محمد فايد بأن الشركة لديها خطط استثمارية وتوسعية داخل مصر وخارجها ، وأشار الى ان العميل يعد من أهم أولوياتنا ويستحق أن يحصل على أفضل تجربة وبأحسن سعر ، وأضاف الكابتن محمد فايد بأن الشركة أصبحت متخصصه فى تعديل السيارات عامة و ال "أس يو فى" خاصة و بالتعاون مع أفضل الشركات فى دولة كوريا الجنوبية بأحسن الخامات وبجودة عالية، لافتا إلى أن التعديلات التى تتم على السيارات معتمدة وموثقة من كافة الوزارات والهيئات فى دولة كوريا الجنوبية.







وعلى الجانب الأخر قال المهندس محمد فايد الرئيس التنفيذى لمجموعه "القبطان للسيارات" أن الشركة لديها اهداف استراتيجية فى تطوير قطاع السيارات منها انشاء مصنع لتعديل السيارات فى مصر باستثمارات ضخمة ليكون منافسا لشركات التعديلات العالمية ، لافتا الى ان مصر سوق واعد وجاذب للاستثمار فى ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والحوافز الاستثمارية المشجعه التى أقرتها الدولة المصرية.



وعن تعديلات السيارات التى هى جزء رئيسي من نشاط الشركة ، قال مصطفى فايد، إن الهدف من التعديلات هو رفع القيمة المادية للسيارة فنحن نعمل على زيادة قيمة السيارة للعميل باضافات وتعديلات بأسعار وتكلفة جيدة ومناسبة بأفضل الخامات لتصبح مثل السيارات الفارهة التى تقيم بقيمة مادية مرتفعه ولكن بتكلفة منخفضه ، فنحن نعمل داخل مجموعة القبطان على تحقيق رغبات العملاء وعشاق السيارات الباحثين عن تجربة استثنائية تتماشى مع ذوقهم الشخصي واحتياجاتهم ، فنحن نعيد صياغة تصميم السيارات التقليدية الى مستوى جديد من التفرد والتميز تعكس شخصية المالك وذوقه.



وأشار المهندس مصطفى فايد بأن كافة السيارات التى يتم تعديلها فى دولة كورية الجنوبية تخضع لجميع اختبارات الأمان والسلامة ، مؤكدا بأن جميع التعديلات التى تتم على السيارات معتمدة وموثقه من وزارة النقل والمواصلات الكورية – الهيئة العامة للتراخيص – منظمة السلامة الكورية وان هذه التراخيص والشهادات موثقة فى السفارة المصرية فى دولة كوريا الجنوبية ، بجانب الشهادات الموثقة والمطابقة للمواصفات المصرية لافتا بأن جميع السيارات تخضع للضمان والصيانة فى مصر من خلال افضل الشركات العاملة فى هذا المجال ،

وعن الخطة التوسعية "لمجموعة القبطان" قال المهندس مصطفى فايد بأن طموح المجموعه لاحدود له فبجانب دراستنا لمشروع التصنيع فى مصر، و قرب افتتاح فرعنا الجديد فى المملكة العربية السعودية بمدينة جده ، فنحنن بصدد انشاء اكثر من مركز خدمة خلال الفترة القادمة موزعه جغرافيا على جميع انحاء جمهورية مصر العربية



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