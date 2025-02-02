بنك التنمية الاجتماعية يختتم معسكر “المراعي شيفز” التدريبي بتمكين 43 مشروعًا رياديًا في قطاع الطهي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اختتم بنك التنمية الاجتماعية فعاليات معسكر “المراعي شيفز”، إحدى المبادرات النوعية لتمكين الأسر المنتجة في قطاع الطهي، الذي أقيم بالشراكة بين بنك التنمية الاجتماعية -ممثلًا في مركز دلني للأعمال- وشركة المراعي، واستمر خمسة أشهر في مدينة الرياض بمشاركة 43 مستفيدًا، و12 خبيرًا متحدثًا، و14 مستشارًا متخصصًا.

وشملت فعاليات المعسكر التأهيل والتدريب المعرفي المكثف؛ لتزويد المشاركين بالمهارات التسويقية والمالية اللازمة لإدارة مشاريع نوعية قادرة على المنافسة في السوق السعودي، بالإضافة إلى تقديم أكثر من 215 استشارة متخصصة، وتطوير الهويات البصرية للمشاريع، وتنظيم زيارات ميدانية تثقيفية للتعرف على أفضل الممارسات الصناعية والاتجاهات الحديثة في قطاع الطهي.

وأكد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية المهندس سلطان بن عبدالعزيز الحميدي، أن “معسكر “المراعي شيفز” يجسد الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص، ويمثل منظومة متكاملة لبناء قدرات الأسر المنتجة وتمكينها من تطوير وإدارة مشاريع ريادية، ضمن جهود البنك في تجسيرهم نحو ريادة الأعمال بتوفير الحلول التمويلية المبتكرة، والخدمات التمكينية الشاملة، مما يعزز استدامة المشاريع، وصناعة اقتصاد حيوي ومتنوع.

وأشار إلى أن البنك يفخر بتقديم تمويلات تجاوزت 2.8 مليار ريال خلال عام 2024م لدعم أكثر من 76 ألف أسرة منتجة وممارس للعمل الحر في مختلف مناطق المملكة, كما ركز على تقديم الدعم غير المالي، مثل التدريب والاستشارات، لتعزيز قدرات الأسر المنتجة ومساعدتها على تحقيق الاستقلال المالي والانخراط في سوق العمل بفعالية.

يذكر أن بنك التنمية الاجتماعية من الجهات الرائدة في تمكين الأسر المنتجة وتجسيرها نحو ريادة الأعمال، بهدف دعم المجتمعات المحلية، والمساهمة الفعّالة في الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة.

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