محافظة جدة تستضيف الأربعاء القادم معرض ومنتدى الأعمال “صُنع في باكستان 2025” في نسخته الأولى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تستضيف محافظة جدة الأربعاء القادم، معرض ومنتدى الأعمال “صُنع في باكستان 2025″، الذي تنظمه غرفة جدة بالتعاون مع وزارتي التجارة والاستثمار وهيئة تنمية التجارة في باكستان، ويستمر حتى السابع من فبراير 2025م، بحضور أكثر من 130 عارضًا من قطاعات رئيسية تشمل عدة تخصصات بالمنتجات الباكستانية من أجل طرح فرص الاستثمار، والترويج للمنتجات الباكستانية في السوق السعودي والإقليمي وذلك في مركز جدة للمنتديات والفعاليات.

وسيكون معرض ومنتدى الأعمال “صنع في باكستان 2025″ المعرض الأول من نوعه وحدثًا بارزًا يعكس متانة العلاقات الثنائية بين البلدين وحرصهما على تعزيز التعاون الاقتصادي، ويمثل خطوة إستراتيجية لدفع عجلة التجارة الثنائية.

ويعد المعرض منصة لمجموعة واسعة من المنتجات الباكستانية من المنسوجات والمنتجات الزراعية و الغذائية والسلع الجلدية، التي تبرز غنى البلاد بمواردها الطبيعية، إلى جانب ذلك يتيح المعرض فرصة للشركات الباكستانية لعرض الحرف اليدوية التي تشتهر بها والتي تمثل جانبًا من التراث الثقافي الباكستاني، وتحمل قصصًا عن تاريخ طويل من الابتكار والتطوير في الصناعات الباكستانية.

وتأتي هذه الفعالية التي يطمح فيها ” القائمون على معرض صنع في باكستان ” إلى فتح أسواق جديدة لمنتجاتها وتعزيز مكانتها على الساحة التجارية الدولية, إضافة إلى ذلك تسعى المملكة على تنويع اقتصادها بما يتماشى مع رؤية 2030، مما يجعل مثل هذه الفعاليات جزءًا من خطتها لتعزيز التعاون مع شركاء دوليين جدد، ودعت غرفة جدة للحصول على مزيد من التفاصيل وللتسجيل والمعلومات يرجى الاطلاع على الرابط http://mipjeddah.com .

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