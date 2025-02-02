شكرا لقرائتكم خبر عن "سنرد بحزم".. كيف تدير أوروبا معركة فرض الرسوم مع ترامب؟ والان نبدء بالتفاصيل

الرسوم الجمركية الأمريكية على أوروبا

رسوم ترامب على المكسيك وكندا والصين

الدمام - شريف احمد - أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، أنه "سيرد بحزم" إذا فرضت عليه رسوم جمركية أمريكية غير منصفة.وحذّر الاتحاد الأوروبي الأحد من أنه سيرد "بحزم" إذا نفّذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده بفرض رسوم جمركية على الواردات الأوروبية.وقال ناطق باسم المفوضية الأوروبية، إن "الاتحاد الأوروبي سيرد بحزم على أي شريك تجاري يفرض بشكل غير منصف أو تعسفي رسوما على سلع الاتحاد الأوروبي".كان انتقد الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على الواردات من كبرى شركاء الولايات المتحدة التجاريين.ووصف الخطوة بأنها مؤذية لجميع الأطراف، فيما قال ناطق باسم المفوضية الأوروبية إن "الاتحاد الأوروبي يأسف لقرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين".ويوم السبت وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا بفرض رسوم جمركية قاسية على الواردات من المكسيك وكندا والصين.ولكنه يرفع من احتمالية زيادة الأسعار على المستهلكين الأمريكيين، فيما أعلن ترامب حالة الطوارئ الاقتصادية لفرض رسوم بنسبة 10% على جميع الواردات من الصين.وكذلك فرض رسوم بـ 25% على الواردات من المكسيك وكندا - أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين - باستثناء النفط الكندي الذي سيكون عليه رسم بنسبة 10%.