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شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مؤشر "إيجي إكس 30".. البورصة المصرية تغلق على تباين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3 مليارات جنيه ليصل إلى 2.226 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بالسوق بلغت نحو 5.7 مليارات جنيه.
وزاد مؤشر " إيجي . إكس100 " الأوسع نطاقًا بنحو 0.24% لينهي التعاملات عند مستوى 11726.6 نقطة.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3 مليارات جنيه ليصل إلى 2.226 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بالسوق بلغت نحو 5.7 مليارات جنيه.
إيجي إكس 30وانخفض مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 0.31% مسجلًا 29917.96 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة " إيجي . إكس70 " بنسبة 0.34% ليصل إلى 8580.59 نقطة.
وزاد مؤشر " إيجي . إكس100 " الأوسع نطاقًا بنحو 0.24% لينهي التعاملات عند مستوى 11726.6 نقطة.