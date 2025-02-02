شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مؤشر "إيجي إكس 30".. البورصة المصرية تغلق على تباين والان نبدء بالتفاصيل

إيجي إكس 30

الدمام - شريف احمد - تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3 مليارات جنيه ليصل إلى 2.226 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بالسوق بلغت نحو 5.7 مليارات جنيه.وانخفض مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 0.31% مسجلًا 29917.96 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة " إيجي . إكس70 " بنسبة 0.34% ليصل إلى 8580.59 نقطة.وزاد مؤشر " إيجي . إكس100 " الأوسع نطاقًا بنحو 0.24% لينهي التعاملات عند مستوى 11726.6 نقطة.