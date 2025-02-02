شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات ألمانية من تأثير الرسوم الجمركية لترامب على التجارة العالمية والان نبدء بالتفاصيل

معركة الرسوم الجمركية بين ترامب وأوروبا

تهديدات أوروبية مماثلة

الدمام - شريف احمد - حذر المستشار الألماني أولاف شولتس، من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على التجارة العالمية، خلال لقاء مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في بريطانياوأوضح شولتس قائلًا::" لقد أثبت التبادل العالمي للسلع والبضائع أنه قصة نجاح كبيرة، مكنت من تحقيق الازدهار لنا جميعا".وأضاف السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي:" لذلك، يجب ألا نقسم العالم من خلال العديد من الحواجز الجمركية، بل علينا أن نجعل هذا التبادل للسلع والخدمات ممكنًا في المستقبل أيضا".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق عن فرض رسوم جمركية على السلع القادمة من الصين وكندا والمكسيك.في المقابل هدد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم مماثلة بسبب الفائض التجاري لدول في التكتل الأوروبي مثل ألمانيا.وأكد شولتس أن الاتحاد الأوروبي يمثل منطقة اقتصادية قوية وله "خياراته الخاصة للتحرك".وبين أن الاتحاد الأوروبي يعتزم مواصلة العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة بناء على هذه القوة.