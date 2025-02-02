شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الذهب اليوم الأحد 2-2-2025.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الذهب اليوم الأحد 2-2-2025 فى مصر، حالة من الاستقرار النسبي، وسط ترقب من المستثمرين والمتعاملين لأي تغييرات قد تطرأ على الأسعار خلال الفترة المقبلة، ويتأثر سعر الذهب بحركة الأسواق العالمية والتطورات الاقتصادية التي تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاهات المعادن الثمينة، في ظل التقلبات المستمرة في الاقتصاد العالمي.

سعر الذهب اليوم الاحد فى مصر..

سجل الذهب عيار 24 نحو 44685.5 جنيها.

سجل الذهب عيار 21 نحو 3910 جنيها.

سجل الذهب عيار 18 نحو 33515 جنيه.

سعر الجنيه الذهب 31280 جنيها.

سعر الذهب عيار 14 نحو 2606.75.

واكتسب الذهب القوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي كشف عنها الرئيس دونالد ترامب، ويمكن ان تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.

ويعتمد تسعير الذهب على عدة عوامل رئيسية، من بينها حركة الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار، والسياسات النقدية التي تعتمدها البنوك المركزية، خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة، ويعد الذهب أحد الأصول الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون، مما يؤدي إلى زيادة الإقبال عليه وبالتالي ارتفاع قيمته.