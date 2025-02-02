شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 8 قطاعات بالبورصة بجلسة الأحد على رأسها مواد البناء بنسبة 2.5% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ ارتفعت 8 قطاعات على رأسها مواد البناء بنسبة 2.5%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 2.3%، يليه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.9%، وصعد قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.1%، وقفز قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.9%، وزاد قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والموارد الأساسية بنسبة 0.7%، ونما قطاع البنوك بنسبة 0.1%.

فيما تراجعت 7 قطاعات على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.2%، وهبط قطاعا العقارات، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1%، وانخفض قطاعا التجارة والموزعون، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.7%، ونزل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.6%، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.1%.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات شهر فبراير 2025، إذ تراجع المؤشر الرئيسي أدنى مستوى 30 ألف نقطة بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.226 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.8 مليار ورقة مالية بقيمة 3.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 111.9 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 94.97% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.52%، والعرب على 4.51%، واستحوذت المؤسسات على 12.89% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 87.1%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 47.5 مليون جنيه، 29.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 54 مليون جنيه، 856.7 ألف جنيه، 19.3 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 29917 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 37219 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 13160 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 8580 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 11726 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3175 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 9943 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1896 نقطة.