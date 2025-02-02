شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث لحظى لسعر الذهب اليوم الأحد 2-2-2025 فى السوق المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب اليوم الاحد 2-2-2025 في سوق الذهب المحلي في مصر الان و فقال لآخر التحديثات،ويعد الذهب استثمارًا آمنًا وموثوقًا ، حيث سجل عيار 21 3910 جنيه للجرام و سجل سعر الجنيه الذهب 31280 جنيه

وتضمنت أسعار الذهب الأتى

سجل الذهب عيار 24 نحو 4468 جنيها.

سجل الذهب عيار 21 نحو 3910 جنيها.

سجل الذهب عيار 18 نحو 3351 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 31280 جنيها.



وتتأثر أسواق الذهب والأسعار بعدد من العوامل والتى تتضمن التغيرات في الأسواق العالمية و كذلك الطلب المحلي لهذا من الأفضل متابعة آخر التحديثات والأسعار قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

يذكر أن الاستثمار في الذهب يعتبر طويل الأجل و فرصة لتحقيق أرباح كبيرة ويُفضل دائمًا التحقق من الأسعار لدى عدة تجار قبل اتخاذ قرار الشراء كما تنحصر تداولات الذهب حالياً حول المستوى 2785 دولاراً للأونصة.