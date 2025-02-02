مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 12409.87 نقاط

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 5.62 نقاط ليقفل عند مستوى 12409.87 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 237 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 108 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 118 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات متكاملة، و أسيج، وسايكو، وأنابيب، وملاذ للتأمين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ثمار، وأميانتيت، وتْشب، والجزيرة، ومكة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.74% و 7.50%.

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأمريكانا، وأنعام القابضة، وأميانتيت، وأنابيب هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأميانتيت، والأهلي، ورسن، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 145.58 نقطة ليقفل عند مستوى 31105.07 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 36 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2 مليون سهم.

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