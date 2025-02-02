الاقتصاد

الموافقة لـ«المطاحن الرابعة» على تصدير منتجات الدقيق

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

الموافقة لـ«المطاحن الرابعة» على تصدير منتجات الدقيق

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الدمام - شريف احمد - حصلت شركة المطاحن الرابعة حصولها على موافقة الهيئة العامة للأمن الغذائي لتصدير منتجات الدقيق إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن ذلك سيمكن الشركة من استكشاف فرص لتوسيع منتجاتها إقليمياً وعالمياً.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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