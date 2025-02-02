شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة لـ«المطاحن الرابعة» على تصدير منتجات الدقيق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حصلت شركة المطاحن الرابعة حصولها على موافقة الهيئة العامة للأمن الغذائي لتصدير منتجات الدقيق إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن ذلك سيمكن الشركة من استكشاف فرص لتوسيع منتجاتها إقليمياً وعالمياً.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن ذلك سيمكن الشركة من استكشاف فرص لتوسيع منتجاتها إقليمياً وعالمياً.
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