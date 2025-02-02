شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «كلين لايف» إلى 11.47 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة حياة النظافة (كلين لايف) في عام 2024 بنسبة 24.6% إلى 11.47 مليون ريال، مقابل 9.20 مليون ريال في عام 2023.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الارتفاع جاء نتيج ةنمو الإيرادات وتحقيق الشركة إيرادات قدرها 61,073,774 ريال للعام 2024م مقارنة بإيرادات قدرها 49,309,915 ريال للعام 2023م مع المحافظة على هامش صافي الربح.
أوصى مجلس إدارة كلين لايف، اليوم، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2024.
وقالت الشركة إن إجمالي المبلغ الموزع 4.5 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 1.5 مليون سهم.
وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 3 ريالات، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 30%.
وبحسب الشركة ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة للشركة، وسيتم تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة للشركة لاحقاً، منوهة بتحديد تاريخ التوزيع لاحقا.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الارتفاع جاء نتيج ةنمو الإيرادات وتحقيق الشركة إيرادات قدرها 61,073,774 ريال للعام 2024م مقارنة بإيرادات قدرها 49,309,915 ريال للعام 2023م مع المحافظة على هامش صافي الربح.
أوصى مجلس إدارة كلين لايف، اليوم، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2024.
وقالت الشركة إن إجمالي المبلغ الموزع 4.5 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 1.5 مليون سهم.
وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 3 ريالات، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 30%.
وبحسب الشركة ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة للشركة، وسيتم تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة للشركة لاحقاً، منوهة بتحديد تاريخ التوزيع لاحقا.