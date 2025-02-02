الاقتصاد

أرباح البنك السعودي الأول ترتفع إلى 8 مليارات ريال في 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

أرباح البنك السعودي الأول ترتفع إلى 8 مليارات ريال في 2024

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الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح البنك السعودي الأول في عام 2024 بنسبة 15.3% إلى 8 مليارات ريال، مقابل 7 مليارات ريال في العام 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، ارتفع صافي الربح، نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات. وقد قابل ذلك جزئياً زيادة في إجمالي مصاريف العمليات ورسوم الضرائب.
ويعود سبب ارتفاع إجمالي دخل العمليات بشكل رئيسي لارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل الأتعاب والعمولات ودخل صرف العملات والدخل من الأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.
وارتفع إجمالي مصاريف العمليات بشكل رئيسي نتيجة لارتفاع الرواتب ومصاريف الموظفين.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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