شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح البنك السعودي الأول ترتفع إلى 8 مليارات ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

ويعود سبب ارتفاع إجمالي دخل العمليات بشكل رئيسي لارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل الأتعاب والعمولات ودخل صرف العملات والدخل من الأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.

وارتفع إجمالي مصاريف العمليات بشكل رئيسي نتيجة لارتفاع الرواتب ومصاريف الموظفين. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح البنك السعودي الأول في عام 2024 بنسبة 15.3% إلى 8 مليارات ريال، مقابل 7 مليارات ريال في العام 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، ارتفع صافي الربح، نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات. وقد قابل ذلك جزئياً زيادة في إجمالي مصاريف العمليات ورسوم الضرائب.ويعود سبب ارتفاع إجمالي دخل العمليات بشكل رئيسي لارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل الأتعاب والعمولات ودخل صرف العملات والدخل من الأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.وارتفع إجمالي مصاريف العمليات بشكل رئيسي نتيجة لارتفاع الرواتب ومصاريف الموظفين.