شكرا لقرائتكم خبر عن «صادرات»: «فاد» تقدم عرضا لـ«نماء» بغرض الاستحواذ على 40% من «جنا» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) آخر التطورات بخصوص تمديد شركة هداج للاستثمار التابعة لها اتفاقية تأسيس صندوق لمدة 3 أشهر إضافية مع شركة شركاء فاد المالية وشركة نماء للكيماويات للاستحواذ على حصة في شركة الجبيل للصناعات الكيماوية إحدى الشركات التابعة لنماء.
وكانت الشركة قد أعلنت آخر تطورات الاتفاقية بتاريخ 29/06/1446هـ 30/12/2024 بتمديد الاتفاقية، بنفس الشروط والأحكام، لتنتهي بتاريخ 3 أبريل 2025م، مع إمكانية التمديد بموجب اتفاق كتابي بين الأطراف، مع شركة شركاء فاد المالية وشركة نماء للكيماويات للاستحواذ على حصة في (جنا) إحدى الشركات التابعة لشركة نماء للكيماويات.
قالت الشركة: إن شركة شركاء فاد المالية المرخصة من قبل هيئة السوق المالية برقم 32-23270 بصفته مدير الصندوق قدمت عرض سعر غير ملزم بتاريخ 30/01/2025م بقيمة 200 مليون ريال إلى شركة نماء للكيمياويات وتم التوقيع عليه من قبل شركة نماء للكيماويات بتاريخ 02/02/2025م الموافق 03/08/1446ه.
ويكون العرض غير ملزم وغير نهائي ويخضع لمزيد من التفاوضات والنتائج النهائية وحتى الوصول إلى الاتفاق النهائي وموافقات الجهات التنظيمية وذات العلاقة والجمعية العمومية.
وكانت الشركة قد أعلنت آخر تطورات الاتفاقية بتاريخ 29/06/1446هـ 30/12/2024 بتمديد الاتفاقية، بنفس الشروط والأحكام، لتنتهي بتاريخ 3 أبريل 2025م، مع إمكانية التمديد بموجب اتفاق كتابي بين الأطراف، مع شركة شركاء فاد المالية وشركة نماء للكيماويات للاستحواذ على حصة في (جنا) إحدى الشركات التابعة لشركة نماء للكيماويات.
قالت الشركة: إن شركة شركاء فاد المالية المرخصة من قبل هيئة السوق المالية برقم 32-23270 بصفته مدير الصندوق قدمت عرض سعر غير ملزم بتاريخ 30/01/2025م بقيمة 200 مليون ريال إلى شركة نماء للكيمياويات وتم التوقيع عليه من قبل شركة نماء للكيماويات بتاريخ 02/02/2025م الموافق 03/08/1446ه.
عرض الاستحواذيتضمن العرض: الاستحواذ على حصة تعادل 40% من قيمة أسهم شركة الجبيل للصناعات الكيماوية (جنا) مقابل ضخ نقدي تمثل زيادة في رأس مال الشركة المستهدفة بحدود 200 مليون ريال من خلال صندوق ملكية خاصة على أن تكون حصة الصندوق 40% من قيمة حصة شركة جنا.
ويكون العرض غير ملزم وغير نهائي ويخضع لمزيد من التفاوضات والنتائج النهائية وحتى الوصول إلى الاتفاق النهائي وموافقات الجهات التنظيمية وذات العلاقة والجمعية العمومية.