شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «ريدان الغذائية» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة ريدان الغذائية، فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ أعمالها من 21-04-2025 ولمدة 4 سنوات وتنتهي في 20-04-2029.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ فتح باب الترشح 1446-08-03 الموافق 2025-02-02، فيما سيكون تاريخ انتهاء باب الترشح 1446-09-02 الموافق 2025-03-02.
1- يتعين على المرشح استيفاء شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وفقاً لما يلي:
2- الوفاء بالمعايير الواردة في لائحة معايير العضوية في مجلس إدارة شركة ريدان الغذائية.
3- أن يكون المرشح حاصلاً على مؤهلات علمية وعملية تساعده على أداء مهامه ومسؤولياته بالمجلس.
4- تقديم طلب الترشح للجنة المكافآت والترشيحات يفيد الرغبة في الترشح خلال فترة الإعلان المحددة، على أن يكون الخطاب مشفوعاً بالسيرة الذاتية / المؤهلات / الخبرات.
5- تقديم نموذج (1) السيرة الذاتية.
6- تقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة.
7- ألا يكون المرشح لعضوية المجلس قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون معسراً أو مفلساً أو أصبح غير صالح لعضوية المجلس وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة.
8- يشترط أن يكون عضو مجلس الإدارة من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم، بما يمكنه من ممارسة مهامه بكفاء واقتدار، ويراعى أن يتوافر فيه على وجه الخصوص القدرة على القيادة، الكفاءة، القدرة على التوجيه، المعرفة المالية واللياقة الصحية.
9- أن لا يكون محظوراً عن العمل في شركة مساهمة من قبل هيئة السوق المالية.
10- أن لا يكون عضواً في مجلس إدارة في أكثر من 5 شركات مدرجة في السوق المالية في آن واحد.
11- يجب ألا يكون للمرشح أي مصلحة أو عضوية أو يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة في نشاطها الرئيسي.
12- ألا يكون الشخص المرشح لعضوية المجلس عضو مجلس إدارة في أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في ذات التوقيت.
13- أن يلتزم المرشح بطلب العضوية بتخصيص وقت كاف ومناسب للقيام باختصاصاته وواجباته تجاه العضوية.
14- ألا يكون قد سبق إدانته بحكم قضائي بجريمة مخلة بالشرف والأمانة أو صدر حكم بإشهار إفلاسه.
15- استيفاء وتوقيع استمارة الترشيح المرفقة مع مراعاة المدد والمواعيد المنصوص عليها في إعلان الشركة والأنظمة واللوائح.
16- تعبئة نموذج هيئة السوق المالية رقم (3) للسيرة الذاتية والذي يمكن الحصول عليه من خلال موقع هيئة السوق المالية الإلكتروني.
17- بالنسبة للمرشح الذي سبق له أن شغل أو ما يزال يشغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة فعليه إرفاق بيان بأسماء الشركات المساهمة التي كان عضوا في مجالس إداراتها وتواريخ شغل العضوية وسجل حضور الجلسات التي حضرها أصالة واللجان الدائمة التي شارك فيها المرشح وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
18- تقديم صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول والسجل العائلي وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.
19- بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك المرشح في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمال شبيهة بأعمال الشركة أو لها عقود أو مصالح مشتركة مع الشركة.
20- التزام المرشح في حال انتخابها لعضوية مجلس الإدارة بتقديم الإفصاحات المطلوبة وفقاً لسياسة تضارب مصالح أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس.
21- أن يكون المرشح ملتزماً بأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات السارية.
22- أن يكون المرشح قادراً على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمها (المعرفة المالية).
23- أن لا يكون المرشح لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته (اللياقة الصحية).
24- أن يلتزم المرشح بمبادئ الصدق والأمانة والولاء والعناية والاهتمام بمصالح الشركة والمساهمين وتقديمها على مصلحته الشخصية.
25- يجب أن يتمتع العضو المستقل بالاستقلال التام في مركزه وقراراته، ولا تنطبق عليه أي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها في المادة (19) من لائحة الحوكمة الصادرة من الهيئة.
26- يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة أن يرفق بإخطار الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناُ المعلومات التالية:
• عدد اجتماعات المجلس التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة.
• عدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها ، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات يجب توضيح صفة العضوية عند الترشح، أي ما إذا كان العضو تنفيذي أو عضو غير تنفيذي أو عضو مستقل
• أن تعتمد لجنة الترشيحات والمكافآت استيفاؤه للشروط أعلاه واعتماده كمرشح مؤهل.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ فتح باب الترشح 1446-08-03 الموافق 2025-02-02، فيما سيكون تاريخ انتهاء باب الترشح 1446-09-02 الموافق 2025-03-02.
سياسة ومعايير الترشح
1- يتعين على المرشح استيفاء شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وفقاً لما يلي:
2- الوفاء بالمعايير الواردة في لائحة معايير العضوية في مجلس إدارة شركة ريدان الغذائية.
3- أن يكون المرشح حاصلاً على مؤهلات علمية وعملية تساعده على أداء مهامه ومسؤولياته بالمجلس.
4- تقديم طلب الترشح للجنة المكافآت والترشيحات يفيد الرغبة في الترشح خلال فترة الإعلان المحددة، على أن يكون الخطاب مشفوعاً بالسيرة الذاتية / المؤهلات / الخبرات.
5- تقديم نموذج (1) السيرة الذاتية.
6- تقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة.
7- ألا يكون المرشح لعضوية المجلس قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون معسراً أو مفلساً أو أصبح غير صالح لعضوية المجلس وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة.
8- يشترط أن يكون عضو مجلس الإدارة من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم، بما يمكنه من ممارسة مهامه بكفاء واقتدار، ويراعى أن يتوافر فيه على وجه الخصوص القدرة على القيادة، الكفاءة، القدرة على التوجيه، المعرفة المالية واللياقة الصحية.
9- أن لا يكون محظوراً عن العمل في شركة مساهمة من قبل هيئة السوق المالية.
10- أن لا يكون عضواً في مجلس إدارة في أكثر من 5 شركات مدرجة في السوق المالية في آن واحد.
11- يجب ألا يكون للمرشح أي مصلحة أو عضوية أو يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة في نشاطها الرئيسي.
12- ألا يكون الشخص المرشح لعضوية المجلس عضو مجلس إدارة في أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في ذات التوقيت.
13- أن يلتزم المرشح بطلب العضوية بتخصيص وقت كاف ومناسب للقيام باختصاصاته وواجباته تجاه العضوية.
14- ألا يكون قد سبق إدانته بحكم قضائي بجريمة مخلة بالشرف والأمانة أو صدر حكم بإشهار إفلاسه.
15- استيفاء وتوقيع استمارة الترشيح المرفقة مع مراعاة المدد والمواعيد المنصوص عليها في إعلان الشركة والأنظمة واللوائح.
16- تعبئة نموذج هيئة السوق المالية رقم (3) للسيرة الذاتية والذي يمكن الحصول عليه من خلال موقع هيئة السوق المالية الإلكتروني.
17- بالنسبة للمرشح الذي سبق له أن شغل أو ما يزال يشغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة فعليه إرفاق بيان بأسماء الشركات المساهمة التي كان عضوا في مجالس إداراتها وتواريخ شغل العضوية وسجل حضور الجلسات التي حضرها أصالة واللجان الدائمة التي شارك فيها المرشح وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
18- تقديم صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول والسجل العائلي وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.
19- بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك المرشح في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمال شبيهة بأعمال الشركة أو لها عقود أو مصالح مشتركة مع الشركة.
20- التزام المرشح في حال انتخابها لعضوية مجلس الإدارة بتقديم الإفصاحات المطلوبة وفقاً لسياسة تضارب مصالح أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس.
21- أن يكون المرشح ملتزماً بأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات السارية.
22- أن يكون المرشح قادراً على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمها (المعرفة المالية).
23- أن لا يكون المرشح لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته (اللياقة الصحية).
24- أن يلتزم المرشح بمبادئ الصدق والأمانة والولاء والعناية والاهتمام بمصالح الشركة والمساهمين وتقديمها على مصلحته الشخصية.
25- يجب أن يتمتع العضو المستقل بالاستقلال التام في مركزه وقراراته، ولا تنطبق عليه أي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها في المادة (19) من لائحة الحوكمة الصادرة من الهيئة.
26- يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة أن يرفق بإخطار الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناُ المعلومات التالية:
• عدد اجتماعات المجلس التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة.
• عدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها ، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات يجب توضيح صفة العضوية عند الترشح، أي ما إذا كان العضو تنفيذي أو عضو غير تنفيذي أو عضو مستقل
• أن تعتمد لجنة الترشيحات والمكافآت استيفاؤه للشروط أعلاه واعتماده كمرشح مؤهل.