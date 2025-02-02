الاقتصاد

«المواساة»: 75% نسبة إنجاز الأعمال الإنشائية في مستشفى «ينبع الصناعية»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«المواساة»: 75% نسبة إنجاز الأعمال الإنشائية في مستشفى «ينبع الصناعية»

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المواساة للخدمات الطبية استمرار تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروعها في مدينة ينبع الصناعية إذ بلغت نسبة الإنجاز 75%.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن لأسباب فنية وهندسية في أثناء مراحل المشروع فقد تم إعادة جدولة الإطار الزمني لسير العمل في الموقع، ومن المتوقع أن تنتهي هذه الأعمال خلال الربع الثالث من العام 2025م.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول بتاريخ 26 يونيو 2022م توقيع عقد لتنفيذ الأعمال الانشائية لمشروع مستشفاها بمدينة ينبع الصناعية مع شركة طارق الجعفري للمقاولات خلال مدة 910 أيام من تاريخ استلام الموقع.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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