شكرا لقرائتكم خبر عن «المواساة»: 75% نسبة إنجاز الأعمال الإنشائية في مستشفى «ينبع الصناعية» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المواساة للخدمات الطبية استمرار تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروعها في مدينة ينبع الصناعية إذ بلغت نسبة الإنجاز 75%.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن لأسباب فنية وهندسية في أثناء مراحل المشروع فقد تم إعادة جدولة الإطار الزمني لسير العمل في الموقع، ومن المتوقع أن تنتهي هذه الأعمال خلال الربع الثالث من العام 2025م.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول بتاريخ 26 يونيو 2022م توقيع عقد لتنفيذ الأعمال الانشائية لمشروع مستشفاها بمدينة ينبع الصناعية مع شركة طارق الجعفري للمقاولات خلال مدة 910 أيام من تاريخ استلام الموقع.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن لأسباب فنية وهندسية في أثناء مراحل المشروع فقد تم إعادة جدولة الإطار الزمني لسير العمل في الموقع، ومن المتوقع أن تنتهي هذه الأعمال خلال الربع الثالث من العام 2025م.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول بتاريخ 26 يونيو 2022م توقيع عقد لتنفيذ الأعمال الانشائية لمشروع مستشفاها بمدينة ينبع الصناعية مع شركة طارق الجعفري للمقاولات خلال مدة 910 أيام من تاريخ استلام الموقع.