شكرا لقرائتكم خبر عن «الفخارية» توقع عقدا لبناء مصنع أنابيب بـ16.6 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية، اليوم، عقد بناء مصنع أنابيب متعرجة وحلزونية من مادة البولي إيثلين عالي الكثافة (مصنع لفان للأنابيب) مع شركة كلنا واحد للمقاولات العامة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بـ 16.6 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 9 أشهر من تاريخ توقيع العقد.
وأضافت أن المشروع يتضمن: القيام بأعمال البنية التحتية وإنشاء وتشطيب وتنفيذ المشروع والمتابعة الادارية لكل الخدمات ذات العلاقة وتنفيذها حتى يصبح المشروع جاهز لتركيب المكائن والمعدات الخاصة بالمصنع.
وبحسب الشركة، سيظهر الأثر المالي للمشروع خلال الربع الأول من العام 2025م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بـ 16.6 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 9 أشهر من تاريخ توقيع العقد.
وأضافت أن المشروع يتضمن: القيام بأعمال البنية التحتية وإنشاء وتشطيب وتنفيذ المشروع والمتابعة الادارية لكل الخدمات ذات العلاقة وتنفيذها حتى يصبح المشروع جاهز لتركيب المكائن والمعدات الخاصة بالمصنع.
وبحسب الشركة، سيظهر الأثر المالي للمشروع خلال الربع الأول من العام 2025م.