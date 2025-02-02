شكرا لقرائتكم خبر عن «الفخارية» توقع عقدا لبناء مصنع أنابيب بـ16.6 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.