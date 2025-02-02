شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم التكنولوجيا الأمريكية تتراجع مجدداً بضغط من ضعف «إنفيديا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قادت أسهم التكنولوجيا الأمريكية الأسواق إلى الانخفاض مجدداً، حيث تراجعت معنويات الشراء والتداول بعد قرار أسعار الفائدة الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والذي جاء بإبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق ما بين 4.25% إلى 4.5%، وفق ما أوردت شبكة ياهو فاينانس الأمريكية. تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية انخفض مؤشر ناسداك المركب الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا بنحو 0.5% مستعيدًا بعضًا من الارتفاع الذي سجله يوم الثلاثاء.

كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.5% في حين خسر مؤشر داو جونز الصناعي 0.3 %.

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في بيانه، غير مجلس الاحتياطي الفيدرالي صياغته مقارنة ببيانه لشهر ديسمبر والتي أشارت وقتها أنه يحرز تقدماً نحو هدفه المتمثل في وصول التضخم إلى نسبة 2%، ذاكرًا في بيانه: "يظل التضخم مرتفعاً إلى حد ما"، إلا إن باول اعتبر ذلك تغيير صياغة ولا يعني إرسال أي إشارة. ضعف "إنفيديا" والشركات الكبرى بعيدًا عن سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ضغطت شركة "إنفيديا" مجددًا على قطاع التكنولوجيا يوم الأربعاء مع انخفاض سهمها بأكثر من 4% بعد تقرير من شبكة بلومبرج الأمريكية ذكر أن إدارة ترامب تدرس فرض قيود إضافية على صادرات رقائقها.

بعد إغلاق يوم الأربعاء، بدأت أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى في الارتفاع بشكل جدي.

أعلنت شركة "تسلا" عن نتائج ربع سنوية جاءت أقل إلى حد كبير من توقعات وول ستريت ومحلليها لكن الأسهم ارتفعت بنحو 3% بعد ساعات التداول.

وفي الوقت نفسه، شهدت كل من "ميتا" و"مايكروسوفت" انخفاض أسهمهما بعد الإعلان عن النتائج.

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وجاءت إرشادات مبيعات ميتا للربع الحالي أقل من التوقعات مما أثر على الأسهم في حين فشلت إيرادات مايكروسوفت في تلبية التقديرات. تذبذب أسهم "ميتا" تراجعت أسهم ميتا بعد إنفاقٍ أكثر من المتوقع في عام 2025 وتوقعات مبيعات أضعف للربع الأول فانخفض سهم ميتا بنحو 5% في تعاملات ما بعد ساعات التداول لتقول الشركة إنها تخطط لمزيد من النفقات الرأسمالية في عام 2025 أكثر مما كان متوقعًا من قبل.

تتوقع ميتا أن تتراوح إيرادات الربع الأول بين 39.5 مليار دولار و41.8 مليار دولار بينما كان المحللون يتوقعون إيرادات الربع الأول بقيمة 41.67 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، تواصل الشركة زيادة نفقاتها الرأسمالية حيث قالت إنها تخطط لإنفاق 60 إلى 65 مليار دولار على النفقات الرأسمالية في عام 2025 وهو ما يتجاوز تقديرات وول ستريت البالغة 52.41 مليار دولار. تراجع أسهم "تسلا" بعد إعلان الأرباح انخفض سهم تسلا بنحو 6% قبل أن يعكس مساره ويرتفع بنسبة 3% في تداولات ما بعد ساعات التداول حيث فشلت الشركة في تلبية تقديرات وول ستريت لأرباح الربع الرابع لكل سهم وفشلت في تحقيق العديد من المقاييس الرئيسية الأخرى.

أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية عن أرباح معدلة للسهم بلغت 0.73 دولار في الربع الرابع وهو أقل من 0.75 دولار التي توقعتها وول ستريت.

وفي الوقت نفسه، كانت هوامش الربح الإجمالية مخيبة للآمال أيضًا فأعلنت تسلا عن هوامش ربح إجمالية بلغت 16.3٪ في الربع الرابع وهو أقل من 18.9٪ التي توقعها المحللون.

بينما بلغ الدخل التشغيلي لشركة تسلا 1.58 مليار دولار وهو ما يقل عن التقديرات البالغة 2.68 مليار دولار. انخفاض أسهم "مايكروسوفت" كما أعلنت شركة مايكروسوفت عن أرباح الربع الثاني التي حققت فيها الإيرادات من أعمال الحوسبة أقل من التقديرات مما أدى إلى انخفاض السهم بنسبة 5.5% في تداولات ما بعد ساعات العمل.

أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت 40.9 مليار دولار في الربع وهو ما يقل عن 41.4 مليار دولار التي توقعها محللو وول ستريت.

وكان المستثمرون يعتمدون على القطاع لتحقيق نتائج جيدة وسط تسارع الإنفاق على الذكاء الاصطناعي مؤخرًا حيث لا تزال عمليات بيع التكنولوجيا لشركة "ديب سيك" يوم الاثنين في صدارة الأذهان.