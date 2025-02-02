شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا 0.1% اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأحد، على انخفاض بنسبة 0.1%، عند 12409 نقاط.

ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت القيمة المتداولة اليوم، نحو 5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، نحو 237.610 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 10.277 تريليون ريال. انخفاض أسهم 118 شركة انخفضت أسهم 118 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 108، من بين 250 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، متكاملة، وأسيج، وسايكو، وأنابيب، وملاذ للتأمين، الأكثر ارتفاعا.

وبحسب تداول، كانت أسهم شركات، ثمار، وأمياتنيت، وتشب، والجزيرة، ومكة، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.5%، عند 31105 نقاط، وبتداولات بلغت 36.617 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.5 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 58.771 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 42 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 43، من بين 109 شركات مدرجة في السوق الموازية.