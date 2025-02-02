شكرا لقرائتكم خبر 13.9 مليار ريال ضمان تمويل من برنامج كفالة لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" ضمانات تمويل بقيمة 13.9 مليار ريال خلال عام 2024م، وذلك في إطار دعم تطوير قطاع تمويل المنشآت، استفاد منها 5,346 منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر بعدد كفالات تجاوزت 7 آلاف كفالة بتمويلات تخطت 18 مليار ريال، مقارنةً بالعام الماضي 2023 بلغت قيمة التمويل 15.7 مليار ريال بنسبة ارتفاع 17%.

وأكد برنامج "كفالة" أن هذه النتائج تأتي في إطار جهوده المستمرة لتعزيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 إلى تنويع الاقتصاد ودعم التنمية المستدامة.

وأشار برنامج "كفالة" إلى أن النمو المتزايد في طلبات الضمانات يعود إلى استمرارية تفعيل المبادرات الموجهة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى رفع كفاءة الأداء التشغيلي للبرنامج من خلال الاعتماد على كوادر وطنية مؤهلة وتطوير منتجات مبتكرة تخدم القطاعات المستهدفة.

كما أسهم التعاون مع الجهات الحكومية في ضمان استمرارية هذه المبادرات، مما عزز من دور البرنامج كأداة فعالة لدعم القطاع وتحقيق أهدافه التنموية، كما وضحت الدراسات الإحصائية في برنامج "كفالة" على نسبة نمو المنشآت متناهية الصغر إلى منشأة صغيرة بنسبة 8% وارتفعت نسبة نمو المنشآت الصغيرة إلى منشآت متوسطة بنسبة 4%، كما ساهم الدعم المقدم من "كفالة" بطرح 35 منشأة صغيرة ومتوسطة إلى سوق نمو، وانعكست أثر الكفالات التمويلية على زيادة نسبة الموظفين السعوديين 10% مقارنة بالعام الماضي 2023.

وفي هذا السياق، سجلت المناطق الرئيسية في المملكة نمواً ملحوظاً في قيمة الضمانات المقدمة خلال العام 2024، وتتصدر مدينة الرياض أعلى عدد منشآت مستفيدة من ضمان التمويل بعدد 2210 منشأة بقيمة تمويل تجاوز 8 مليار ريال، وتليها المنطقة الشرقية بعدد 1159 منشأة بقيمة تمويل يصل إلى 4 مليار ريال، ثم مكة المكرمة بعدد 1091 منشأة بقيمة تمويل تجاوز 3.6 مليار ريال. ويستهدف البرنامج من خلال هذه الجهود تشجيع النمو الاقتصادي في المناطق الأقل نمواً وتوليد فرص وظيفية للمواطنين، واستغلال المزايا النسبية التي تتمتع بها تلك المناطق لتعزيز التنافسية الوطنية.

كما تأتي هذه الإنجازات بالتعاون 114 شراكة استراتيجية من القطاع الحكومي والجهات التمويلية للمساهمة في دعم ونمو قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال 11 منتج تمويلي للقطاعات التالية: (الثقافي، السياحي، التقني، التصدير، الترفيه، الأوقاف، الاستشارات، طب الاسنان، المنشآت الناشئة، منتج كفالة الاعتيادي، منتج رأس المال العامل).

واختتم البرنامج بالإشارة إلى الجوائز التي حصل عليها في عام 2024، جائزة أفضل برنامج ضمان تمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وجائزة أفضل برنامج لدعم سيدات الأعمال من International Finance Award، وجائزتين من الفئة البلاتينية من المنتدى العالمي لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث حقق البرنامج المركز الأول في فئة المنتج الأكثر ابتكاراً عالمياً، والمنتج الأكثر ابتكاراً لبرامج. وتعكس هذه الجوائز نجاح برنامج "كفالة" في تحقيق أهدافه المتمثلة في تمكين المنشآت من الحصول على التمويل اللازم لتطوير أعمالها، وتشجيع المؤسسات المالية على دعم هذا القطاع الحيوي، مما يساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية المستدامة.

كما يسعى برنامج ضمان التمويل "كفالة" إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم الضمانات المالية لتعزيز فرصة حصول المنشآت على التمويل اللازم لغرض تخفيض مخاطر الإقراض التي تتحملها جهات التمويل عبر شراكات إستراتيجية، وأدوات تقنية مبتكرة ومدعومة بقواعد البرنامج المعرفية، ويأتي ذلك بالتكامل مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستدعم التوسع في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تحت إدارة صندوق التنمية الوطني الذي يعمل لتوفير بيئة حاضنة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية.