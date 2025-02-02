شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف بسعر الذهب اليوم الأحد 2-2-2025.. وعيار 21 بـ3910 جنيهات للجرام والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع سعرالذهب اليوم الأحد 2-2-2025 بشكل طفيف وذلك وفقا لآخر تحديثات في سوق الذهب المحلي في مصر، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 حوالى 3910 جنيها للجرام.

وتضمنت أسعار الذهب الأتى:

سجل الذهب عيار 24 نحو 4468.5 جنيه.

سجل الذهب عيار 21 نحو 3910 جنيهات.

سجل الذهب عيار 18 نحو 3351.5 جنيه.

سعر الجنيه الذهب 31280 جنيها.

شهد سعر الذهب العالمي تطورات متلاحقة، وذلك منذ إعلان فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية في نوفمبر الماضي، حيث شهد الذهب زيادة في الطلب باعتباره أحد ملاذا آمنا للمدخرات، وساهمت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي طالب فيها بضرورة خفض أسعار الفائدة خلال 2025، مما ساهم في صعود الذهب عالمياً وفي السوق المصري.

وأعلن الاحتياطى الفيدرالي الأمريكي عن تثبيت سعر الفائدة والإبقاء عليه دون تغيير عند حدود 4.25٪ و4.5٪، وذلك في أول اجتماع له بعد تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه.

وفى هذا الإطار سعر الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في شهر يناير الجاري بنحو 120 جنيها على خلفية الارتفاع الكبير في سعر الذهب العالمي عند أعلى مستويات للذهب خلال ثلاثة أشهر، وفق بيان رسمي لشعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات.