شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بأول جلسات فبراير بضغوط تراجع أسهم العقارات والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات شهر فبراير 2025، إذ تراجع المؤشر الرئيسي أدنى مستوى 30 ألف نقطة بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها قطاعي العقارات والاتصالات، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وإعمار مصر للتنمية، وبالم هيلز للتعمير، والشرقية-إيسترن كومباني، والمصرية للاتصالات، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.226 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 29917 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 37219 نقطة، وانخفاض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 13160 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 8580 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 11726 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3175 نقطة.