شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية: الموافقة على إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة بـ477 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد من الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال شهر نوفمبر عام 2024، وبلغت 291 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 47.1 مليار جنيه، مقارنة بـ309 موافقات خلال شهر نوفمبر من عام 2023 بقيمة مصـدرة قدرها 238.4 مليار جنيه، ومن ثم شهدت عدد الإصدارات، وقيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال انخفاضًا بنسبة 5.8%، 80.2%، على الترتيب.

ووزعت الموافقات بين 287 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 44.3 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر لعام 2024 مقابل 305 موافقات بقيمة 221.5 مليار جنيه خلال شهر نفسه من عام 2023 بنسبة انخفاض 5.9% في عدد الموافقات، وانخفاضًا بنسبة 80% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم 4 موافقات بقيمة 2.8 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر عام 2024 مقارنة مع 4 موافقات بقيمة 16.9 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر لعام 2023 بنسبة انخفاض 0.01% في عدد الموافقات، وبنسبة 83.4% بقيمة التأسيس.

وأضافت الهيئة، فى تقرير حصل ”الخليج 365” على نسخة منه، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2024 بلغت 3155 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 477.4 مليار جنيه، مقارنة بـ2810 موافقة بقيمة مصـدرة قدرها 635.7 مليار جنيه، خلال الفترة الماثلة من العام الماضي، ومن ثم شهدت عدد الموافقات نموًا بنسبة 12.3%، وانخفاضًا بقيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 24.9%.

ووزعت الموافقات بين 3129 موافقات لتأسيس شركات بقيمة 443.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2024 مقابل 2772 موافقة، بقيمة 567 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها لعام 2023 بنسبة نمو 12.9% في عدد الموافقات، وبنسبة انخفاض 21.8% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم 26 موافقة بقيمة 34.3 مليار جنيه مقارنة مع 38 موافقة بقيمة 68.7 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة انخفاض 31.6% في عدد الموافقات، و50.2% بقيمة التأسيس.