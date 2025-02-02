شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصرى للتأمين: النماذج مفتوحة المصدر مثل DeepSeek تقلل تكاليف قطاع التأمين والان مع تفاصيل الخبر

أكد الاتحاد المصرى للتأمين ان صعود النماذج مفتوحة المصدرمثل تطبيق DeepSeek يعد فرصة هائلة لشركات التأمين، حيث يتيح تقليل التكاليف، وتحسين دقة التحليلات، وتعزيز التحكم في البيانات.

وأضاف الاتحاد فى نشرته الاسبوعية "تبرز الابتكارات الحديثة، مثل تلك التي تقدمها DeepSeek، أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مقتصرًا على الأنظمة المغلقة، بل أصبح الابتكار المفتوح يعزز بيئة تنافسية أكثر عدلاً."

ولفت الإتحاد إلى أنه مع استمرار شركات التأمين في تبني التقنيات الحديثة، فإن اعتماد النماذج مفتوحة المصدر يمنحها ميزة تنافسية من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز خصوصية البيانات. ومع ذلك، يبرز تحدي تأمين سرية البيانات في ظل الطبيعة الديناميكية للتحديثات المستمرة في البرمجيات مفتوحة المصدر، مما يستلزم الاستثمار في أنظمة متقدمة للحماية من الاختراقات، وتطبيق بروتوكولات صارمة للأمان السيبراني.

إن مستقبل الذكاء الاصطناعي في قطاع التأمين يسير نحو مزيد من الانفتاح، و ستكون الشركات الرائدة هي تلك التي تستثمر في هذا التحول الذكي، مع مراعاة أعلى معايير الأمان.