شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المصارف العربية ينظم ورشة عمل حول تطبيق المعيار الدولى للتقارير المالية والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت اليوم في بنغازي ورشة عمل تحديات ومتطلبات التطبيق العملي للمعيار الدولي للتقارير المالية IFRS 9 والتى ينظمها اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع اتحاد المصارف الليبية وبرعاية مصرف الوحدة فى بنغازي/ ليبيا، خلال الفترة من 2-6 فبراير 2025 ولمدة 5 ايام.

تهدف ورشة العمل الهامة إلى تنمية المهارات والقدرات المحاسبية والمالية وكذا إدارة المخاطر للمصرفيين الليبيين طبقا لاحدث الأسس والمفاهيم والتطبيقات العملية للمعيار الدولي للتقارير المالية IFRS 9 - الأدوات المالية وذلك نظرا للدور الاستراتيجي للمصارف في النشاط الاقتصادي كشريان رئيسي للتمويل والاستثمار مما يتطلب الإدارة الفعالة لمخاطر الائتمان المستقبلية و الاعتراف بها و الإفصاح عنها في القوائم المالية للمصارف لاستيفاء كافة متطلبات مستخدمي القوائم المالية للمصارف ولايضاح الجوانب المحاسبية و المالية ذات الصلة بالمخاطر التي تتعرض لها المصارف وكيفية مواجهة و حوكمة تحديات التطبيق.

افتتح ورشة العمل هاني على، المدير الإقليمي لمصر وليبيا اتحاد المصارف العربية والدكتور حسين الزروق، المدير العام اتحاد المصارف الليبية ومنير رضوان، مساعد المدير العام، مصرف الوحدة وحسين بوشناف، مدير الموارد البشرية، مصرف ليبيا المركزي، فرع بنغازى وسالم الهوني، مدير التدريب والتطوير، مصرف الوحدة والدكتور أحمد نبيل، الرئيس التنفيذي المالي عضو لجنة الادارة العليا، بنك قطر الوطني - مصر محاضر ورشة العمل.