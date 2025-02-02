شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يواصل استقراره أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 2-2-2025 فى البنوك والان مع تفاصيل الخبر

يواصل الدولار اليوم الأحد 2-2-2025 استقراره أمام الجنيه المصري خلال التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.16 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الأحد منذ بداية التعاملات وحتى الآن بالبنك الأهلى المصرى 50.18 جنيه للشراء و50.28 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.17 جنيه للشراء و50.27 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.17 جنيه 50.27 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الأحد كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.18 جنيه للشراء.

50.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.20 جنيه للشراء.

50.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع.