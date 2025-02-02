“موانئ”: إضافة 5 خدمات شحن ملاحية تابعة لشركتي “Hapag-Lloyd” و “Maersk” إلى ثلاثة موانئ سعودية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” عن إضافة عدد 5 خدمات شحن ملاحية جديدة تابعة لشركتي “Hapag-Lloyd” و “Maersk” إلى ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء الجبيل التجاري، مما يعزز مكانة موانئ المملكة المحورية، ويرفع من تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ويأتي ذلك ضمن جهود “موانئ” لتعزيز موقع المملكة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وتعزيز فاعلية ربط المملكة بالأسواق العالمية، وانسجامًا مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الرامية إلى ترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا، ومحور ربط القارات الثلاث.

وتعمل خدمات الشحن الجديدة على ربط ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء الجبيل التجاري بموانئ: بور سعيد في مصر، وطنجة في المغرب، والجزيرة الخضراء في إسبانيا، والعقبة في الأردن، وجبل علي في الإمارات، وموندار وبيبافاف في الهند، وصلالة في عُمان، بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 19,869 حاوية قياسية.

وتسهم الخدمات الملاحية في تعزيز القدرة التنافسية للموانئ السعودية، وتحسين قدرتها على دعم حركة الصادرات والواردات الوطنية، وتسهيل التجارة العالمية، وفتح آفاق جديدة للأعمال التجارية.

يُذكر أنه تم اختيار ميناء جدة الإسلامي مركزًا لتحالف “Gemini” بين شركتي “Hapag-Lloyd” و “Maersk”، مما يعزز مكانة الموانئ السعودية محورًا لوجستيًا يربط بين القارات الثلاث، ويرفع كفاءة مناولة البضائع، وينشط الحركة التجارية، ويُحفّز النمو الاقتصادي.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط