“إنفاذ” يُشرف على 36 مزادًا لبيع 334 عقارًا في 12 منطقة بالمملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” إقامة 36 مزادًا علنيًا ما بين حضوري وإلكتروني؛ لتصفية وبيع 334 عقارًا سكنيًا وتجاريًا، إضافةً إلى مجموعة من المركبات، وذلك في 12 منطقة بالمملكة خلال الفترة من 2- 17 فبراير 2025م.

وأوضح المركز أن المزادات تُقام في مناطق مختلفة من المملكة، حيث سيقام 10 مزادات في منطقة الرياض لعرض 89 فرصة عقارية، و8 مزادات في منطقة مكة المكرمة لعرض 67 فرصة عقارية، ومزادين في منطقة المدينة المنورة لعرض 29 عقارًا، ومزادين لعرض 17 فرصة عقارية في منطقة القصيم، ومزادًا في منطقة حائل لعرض 7 فرص عقارية، ومزادًا في الحدود الشمالية لعرض 5 فرص عقارية، ومزادًا في منطقة تبوك لعرض 11 عقارًا، ومزادًا في منطقة عسير لعرض 35 عقارًا، و6 مزادات بالمنطقة الشرقية لعرض 46 عقارًا، ومزادًا بجازان لعرض 7 عقارات، ومزادين بمنطقة نجران لعرض 15 عقارًا، ومزادًا بمنطقة الباحة لعرض 6 عقارات.

وبيَّن “إنفاذ” أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات، والاطلاع على الأصول بجميع تفاصيلها عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ “إنفاذ” infath.gov.sa، ومن ثم التوجه لصفحة المزادات.

يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وهو أحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يُسهم في سرعة استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.

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