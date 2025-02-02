شكرا لقرائتكم خبر عن «علي بابا» تتحدى «ديب سيك» و«ميتا» بنموذج ذكاء اصطناعي جديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت شركة التكنولوجيا الصينية "علي بابا" نسخة جديدة من نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها "كيون 2.5" الذي قالت أنه سيتجاوز نماذج شركة التكنولوجيا الصينية الناشئة "ديب سيك"، والعملاقة الأمريكية "ميتا بلاتفورمز"، مما يشير إلى تزايد قوة المنافسة عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي الصاعد، وفق ما أوردت منصة "إنفيستينج". "علي بابا" ترفع المنافسة في الذكاء الاصطناعي وتقول علي بابا أن نسختها كيون 2.5 ستكون أفضل من نسخة ديب سيك للذكاء الاصطناعي "ديب سيك- في3" الذي نال استحسانًا كبيرًا وتسبب مجرد الإقبال عليه من المستخدمين عالميًا إلى عزوف هائل للمستمرين في أسواق وول ستريت وخسارة أهم شركات شرائح الذكاء الاصطناعي لمبالغ خرافية تقدر بـــ600 مليار دولار.

اقرأ أيضاً: «ديب سيك» ثورة تكنولوجية تغير قواعد اللعبة في الذكاء الاصطناعي ما دلالة توقيت إطلاق علي بابا لمنتجها الجديد؟ يشير التوقيت غير المعتاد لإطلاق علي بابا لمنتجها الجديد للذكاء كيون 2.5 في اليوم الأول من السنة القمرية الجديدة إلى اغتنام الزخم السوقي الكبير الذي حظي به المجال دوليًا وفي الوقت الذي يكون فيه معظم الصينيين في إجازة من العمل ومع عائلاتهم ما يمثل فرصة كبيرة لإقبال المستخدمين على المنتج.

كما يرى المراقب إدواردو بابتيستا إلى إن الضغط الذي فرضه الصعود الهائل لشركة الذكاء الاصطناعي الصينية ديب سيك في الأسابيع الثلاثة الماضية والذي توج يوم الإثنين بانهيار في وول ستريت ليس فقط على المنافسين في الخارج ولكن أيضًا على منافسيها المحليين. تفوق مزعوم في "علي بابا" قالت وحدة الحوسبة التابعة لمجموعة علي بابا في إعلانها على حسابها الرسمي على تطبيق وي شات: "يتفوق نموذج Qwen 2.5-Max تقريبًا في جميع المجالات على جي بي تي-4o و DeepSeek-V3 و Llama-3.1-405B"، في إشارة إلى نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر الأكثر تقدمًا من شركات الذكاء الأهم في العالم من"أوبن إيه آي" إلى "ميتا".

اقرأ أيضاً: الذكاء الاصطناعي.. من يضع قوانينه وكيف تتأثر شركات التكنولوجيا؟ صدمة "ديب سيك" لشركات التكنولوجيا صدمت عملية إطلاق مساعد الذكاء الاصطناعي "ديب سيك" الذي يعمل بنموذج ديب سيك- بداية يناير بالإضافة إلى عملية إطلاق نموذج آر1 في العشرين من يناير وادي السيليكون وتسببت في انخفاض أسهم التكنولوجيا بشكل حاد كاد أن يكون قريبًا من اعتلال سوقي كبير.

دفعت تكاليف التطوير والاستخدام المنخفضة للشركة الناشئة الصينية ديب سيك المستثمرين إلى التشكيك في خطط الإنفاق الضخمة من قبل شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة في الولايات المتحدة.

لكن نجاح ديب سيك أدى أيضًا إلى تنافس بين منافسيها المحليين على ترقية نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم. تنافس صيني محموم داخليًا بعد يومين من إطلاق ديب سيك – آر1، أصدرت شركة "بايت دانس" مالكة "تيك توك" تحديثًا لنموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها والذي زعمت أنه تفوق على o1 التابع لشركة "أوبن إيه آي" الشركة الأمريكية صاحبة طفرة إطلاق الذكاء الاصنطاعي في أمريكا والعالم أواخر 2022 والمدعومة من عملاق الأسواق والتكنولوجيا "مايكروسوفت".

كما يتوافق هذا مع ادعاء ديب سيك بأن نموذج آر 1 R1 الخاص بها ينافس نموذج o1 الخاص بـأوبن إيه آي في العديد من معايير الأداء.