شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 3900 جنيه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت ”الخليج 365” سعر الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأحد. سعر الذهب في مصر سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، في مصر، اليوم الأحد، 4457.25 جنيه للبيع، و4434.25 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، في مصر، اليوم الأحد، 4085.75 جنيه للبيع، و4064.75 جنيه للشراء. عيار 21 سجل سعر جرام الذهب، عيار 21، في مصر، اليوم الأحد، 3900 جنيه للبيع، و3880 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 18، في مصر، اليوم الأحد، 3342.75 جنيه للبيع، و3325.75 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب، عيار 14، في مصر، اليوم الأحد، 2600 جنيه للبيع، و2586.75 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 12، في مصر، اليوم الأحد، 2228.5 جنيه للبيع، و2217.25 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم الأحد، 31200 جنيه للبيع، و31040 جنيها للشراء.