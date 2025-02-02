شكرا لقرائتكم خبر عن «أميانتيت» تتحول للربحية بـ439.8 مليون ريال في العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية، إن الشركة حققت أرباحا بقيمة 439.8 مليون ريال، مقابل خسائر بـ174.7 مليون ريال في العام الماضي.

وأضافت أن التحول للربحية يعود إلى: نجاح الشركة في التخلص من 77% من إجمالي التزاماتها البنكية مما أسفر عن تحقيق أرباح محاسبية.

وتضمنت الأسباب: ارتفاع الإيرادات في العام الحالي 2024م مقارنة مع الإيرادات في العام السابق بنسبة 18%.

وشملت الأسباب: انخفاض بنسبة 60% في تكاليف التمويل في 2024م مقارنة بالعام السابق نتيجة لتخلص الشركة من نسبة 77% من إجمالي التزاماتها البنكية. الدمام - شريف احمد - تحولت شركة أميانتيت العربية السعودية ، للربحية في العام المالي 2024.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية، إن الشركة حققت أرباحا بقيمة 439.8 مليون ريال، مقابل خسائر بـ174.7 مليون ريال في العام الماضي.وأضافت أن التحول للربحية يعود إلى: نجاح الشركة في التخلص من 77% من إجمالي التزاماتها البنكية مما أسفر عن تحقيق أرباح محاسبية.وتضمنت الأسباب: ارتفاع الإيرادات في العام الحالي 2024م مقارنة مع الإيرادات في العام السابق بنسبة 18%.وشملت الأسباب: انخفاض بنسبة 60% في تكاليف التمويل في 2024م مقارنة بالعام السابق نتيجة لتخلص الشركة من نسبة 77% من إجمالي التزاماتها البنكية.