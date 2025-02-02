شكرا لقرائتكم خبر عن «نزار بانبيله» رئيسا تنفيذيا لـ«موبايلي» خلفا لـ«سلمان البدران» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) قبول طلب الرئيس التنفيذي للشركة، م.سلمان البدران، بعدم الرغبة في تجديد عقده مع الشركة، بحيث يكون آخر يوم عمل له هو 23 فبراير 2025م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن المهندس البدران في فتح آفاق جديدة تميزت بنمو تشغيلي على كافة قطاعات الشركة، مما أدى إلى ترسيخ مكانة الشركة كرائدة في التميز في تجربة العملاء. كما حققت موبايلي في ظل قيادته نتائج مالية وتشغيلية استثنائية، مما أدى إلى تعزيز الثقة في مستقبل الشركة؛ متمنين له دوام التوفيق والنجاح.
وقرر مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، تعيين م. نزار بانبيله رئيسًا تنفيذيًا للشركة اعتبارًا من تاريخ 25 شعبان 1446هـ، الموافق 24 فبراير 2025م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن المهندس البدران في فتح آفاق جديدة تميزت بنمو تشغيلي على كافة قطاعات الشركة، مما أدى إلى ترسيخ مكانة الشركة كرائدة في التميز في تجربة العملاء. كما حققت موبايلي في ظل قيادته نتائج مالية وتشغيلية استثنائية، مما أدى إلى تعزيز الثقة في مستقبل الشركة؛ متمنين له دوام التوفيق والنجاح.
وقرر مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، تعيين م. نزار بانبيله رئيسًا تنفيذيًا للشركة اعتبارًا من تاريخ 25 شعبان 1446هـ، الموافق 24 فبراير 2025م.