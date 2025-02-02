شكرا لقرائتكم خبر عن «نزار بانبيله» رئيسا تنفيذيا لـ«موبايلي» خلفا لـ«سلمان البدران» والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية