شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «سينومي سنترز» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المراكز العربية (سينومي سنترز) فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة (والتي ستبدأ أعمالها اعتباراً من 19 يونيو 2025م ولمدة أربع سنوات ميلادية تنتهي في 18 يونيو 2029م).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ فتح باب الترشح 1446-08-03 الموافق 2025-02-02، فيما سيكون تاريخ انتهاء باب الترشح 1446-09-17 الموافق 2025-03-17.
1. استيفاء شروط سياسة وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
2. تقديم خطاب لإدارة الشركة يفيد برغبة المرشح في الترشُح خلال فترة الإعلان المحددة بفتح باب الترشيح، على أن يكون الخطاب مشفوعاً بسيرته الذاتية، ومؤهلاته، وخبرته في مجال أعمال الشركة وفق النماذج والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.
3. تقديم بيان يتضمن أسماء الشركات المساهمة التي يشارك في عضوية مجالس إدارتها واللجان.
4. تقديم بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة.
5. تقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة.
6. تقديم نموذج رقم (1) السيرة الذاتية باللغة العربية والإنجليزية.
7. يرفق مع طلب الترشح صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية، بطاقة العائلة – إن وجدت-، جواز السفر لغير السعوديين، وأي وثائق أخرى ذات صلة تطلبها الشركة لاستيفاء متطلبات الجهات النظامية.
وستتولى لجنة الترشيحات والمكافآت دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها وذلك بناءًا على ما نصت عليه سياسة ومعايير وإجراءات عضوية مجلس إدارة الشركة، والتي أوضحت المتطلبات الواجب توفرها في عضوية المجلس والمعايير العامة لاختيار أعضاء مجلس الإدارة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ فتح باب الترشح 1446-08-03 الموافق 2025-02-02، فيما سيكون تاريخ انتهاء باب الترشح 1446-09-17 الموافق 2025-03-17.
سياسة ومعايير الترشح
1. استيفاء شروط سياسة وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
2. تقديم خطاب لإدارة الشركة يفيد برغبة المرشح في الترشُح خلال فترة الإعلان المحددة بفتح باب الترشيح، على أن يكون الخطاب مشفوعاً بسيرته الذاتية، ومؤهلاته، وخبرته في مجال أعمال الشركة وفق النماذج والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.
3. تقديم بيان يتضمن أسماء الشركات المساهمة التي يشارك في عضوية مجالس إدارتها واللجان.
4. تقديم بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة.
5. تقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة.
6. تقديم نموذج رقم (1) السيرة الذاتية باللغة العربية والإنجليزية.
7. يرفق مع طلب الترشح صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية، بطاقة العائلة – إن وجدت-، جواز السفر لغير السعوديين، وأي وثائق أخرى ذات صلة تطلبها الشركة لاستيفاء متطلبات الجهات النظامية.
وستتولى لجنة الترشيحات والمكافآت دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها وذلك بناءًا على ما نصت عليه سياسة ومعايير وإجراءات عضوية مجلس إدارة الشركة، والتي أوضحت المتطلبات الواجب توفرها في عضوية المجلس والمعايير العامة لاختيار أعضاء مجلس الإدارة.