شكرا لقرائتكم خبر عن «أسمنت القصيم»: 5% زيادة في كلفة الإنتاج بعد تعديل أسعار الوقود والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

ونوهت الشركة بالاستمرار في تطبيق أفضل الإجراءات والممارسات المتاحة لتخفيف الأثر المالي، وتعزيز كفاءة أعمالها وتنميتها بصورة محسنة ومستدامة، لتعظيم حقوق مساهميها.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة قامت خلال عام 2024م بالانضمام إلى برنامج تنافسية القطاع الصناعي والذي يساهم في تخفيض الأثر المالي وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أسمنت القصيم آخر التطورات بخصوص استلامها إشعارا من شركة أرامكو بتعديل أسعار منتجات الوقود.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن الأثر المالي المتوقع من تعديل أسعار منتجات الوقود المستخدمة في تشغيل مصنعي الشركة في القصيم وحائل يتمثل في زيادة قدرها 5% من تكاليف الإنتاج، وذلك ابتداء من 1 يناير الماضي.ونوهت الشركة بالاستمرار في تطبيق أفضل الإجراءات والممارسات المتاحة لتخفيف الأثر المالي، وتعزيز كفاءة أعمالها وتنميتها بصورة محسنة ومستدامة، لتعظيم حقوق مساهميها.تجدر الإشارة إلى أن الشركة قامت خلال عام 2024م بالانضمام إلى برنامج تنافسية القطاع الصناعي والذي يساهم في تخفيض الأثر المالي وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.