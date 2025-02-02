شكرا لقرائتكم خبر عن «مرافق»: السيطرة على حريق في وحدة توربينات بـ«ينبع الصناعية» والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

ونوهت بالسيطرة على الحريق شكل كامل، إلا أن الحادث أسفر، للأسف، عن وقوع وفيات بين عمال مقاول الصيانة.

وأكدت الشركة أن الخدمات المقدمة للمستهلكين لم تتأثر نتيجة الحريق، وأنها تعمل حالياً بالتنسيق مع الجهات المعنية للتحقيق في أسباب وقوعه. كما تقوم الشركة حالياً بإجراء تقييم شامل للأضرار الناتجة.

يُشار إلى أن المبنى مشمول بتغطية تأمينية لمثل هذه الحوادث، وسيتم أخذها في الاعتبار ضمن عملية التقييم.

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) أنه في مساء يوم الخميس الموافق 30 يناير 2025م 30 رجب 1446هـ، اندلع حريق في إحدى الوحدات المساندة لغلاية الوحدة السادسة ضمن وحدة التوربينات البخارية في مدينة ينبع الصناعية.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، فإن الوحدة كانت متوقفة عن العمل بالكامل في ذلك الوقت نتيجة أعمال الصيانة الدورية السنوية.ونوهت بالسيطرة على الحريق شكل كامل، إلا أن الحادث أسفر، للأسف، عن وقوع وفيات بين عمال مقاول الصيانة.وأكدت الشركة أن الخدمات المقدمة للمستهلكين لم تتأثر نتيجة الحريق، وأنها تعمل حالياً بالتنسيق مع الجهات المعنية للتحقيق في أسباب وقوعه. كما تقوم الشركة حالياً بإجراء تقييم شامل للأضرار الناتجة.يُشار إلى أن المبنى مشمول بتغطية تأمينية لمثل هذه الحوادث، وسيتم أخذها في الاعتبار ضمن عملية التقييم.