الاقتصاد

ارتفاع أرباح «إدارات» إلى 24.66 مليون ريال في 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

ارتفاع أرباح «إدارات» إلى 24.66 مليون ريال في 2024

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «إدارات» إلى 24.66 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات، بنسبة 41.9% في عام 2024 إلى 24.66 مليون ريال، مقابل 17.37 مليون ريال في عام 2023.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن من عوامل نمو صافي الربح الارتفاع بنسبة 31% في إجمالي الربح ليصل إلى 45.3 مليون ريال في عام 2024، مقارنةً بـ 34.6 مليون ريال في عام 2023.
بالإضافة إلى ذلك، انخفضت المصاريف الإدارية كنسبة من الإيرادات من 19.07% في عام 2023 إلى 16.71% في عام 2024 مما ساهم في نمو صافي الربح.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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