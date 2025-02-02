شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «إدارات» إلى 24.66 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات، بنسبة 41.9% في عام 2024 إلى 24.66 مليون ريال، مقابل 17.37 مليون ريال في عام 2023.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن من عوامل نمو صافي الربح الارتفاع بنسبة 31% في إجمالي الربح ليصل إلى 45.3 مليون ريال في عام 2024، مقارنةً بـ 34.6 مليون ريال في عام 2023.
بالإضافة إلى ذلك، انخفضت المصاريف الإدارية كنسبة من الإيرادات من 19.07% في عام 2023 إلى 16.71% في عام 2024 مما ساهم في نمو صافي الربح.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن من عوامل نمو صافي الربح الارتفاع بنسبة 31% في إجمالي الربح ليصل إلى 45.3 مليون ريال في عام 2024، مقارنةً بـ 34.6 مليون ريال في عام 2023.
بالإضافة إلى ذلك، انخفضت المصاريف الإدارية كنسبة من الإيرادات من 19.07% في عام 2023 إلى 16.71% في عام 2024 مما ساهم في نمو صافي الربح.