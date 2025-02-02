شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «إدارات» إلى 24.66 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

بالإضافة إلى ذلك، انخفضت المصاريف الإدارية كنسبة من الإيرادات من 19.07% في عام 2023 إلى 16.71% في عام 2024 مما ساهم في نمو صافي الربح. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات، بنسبة 41.9% في عام 2024 إلى 24.66 مليون ريال، مقابل 17.37 مليون ريال في عام 2023.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن من عوامل نمو صافي الربح الارتفاع بنسبة 31% في إجمالي الربح ليصل إلى 45.3 مليون ريال في عام 2024، مقارنةً بـ 34.6 مليون ريال في عام 2023.بالإضافة إلى ذلك، انخفضت المصاريف الإدارية كنسبة من الإيرادات من 19.07% في عام 2023 إلى 16.71% في عام 2024 مما ساهم في نمو صافي الربح.