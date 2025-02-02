شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «عزم السعودية» الفصلية إلى 7.7 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 32.6% في الربع الثاني من الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، حققت الشركة أرباحا بقيمة 7.7 مليون ريال، في الربع الثاني، مقارنة بـ5.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وتعود هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى: زيادة في إجمالي الربح بمقدار 5.63 مليون ريال نتيجة لزيادة الإيرادات، وزيادة في حصة نتائج الاستثمارات في الشركات الزميلة بمقدار 0.6 مليون ريال.

وتضمنت الأسباب: زيادة في الإيرادات الأخرى بمقدار 1.41 مليون ريال، وانخفاض في تكاليف التمويل بمقدار 0.04 مليون ريال.

وجاء ذلك على الرغم من: زيادة في المصاريف التشغيلية بمقدار 5.65 مليون ريال، وزيادة في مصروفات الزكاة وضريبة الدخل بمقدار 0.15 مليون ريال.

وحققت الشركة صافي ربح قدره 7.68 مليون ريال خلال الربع الحالي، بانخفاض قدره 2.7 مليون ريال (26%) مقارنة بالربع السابق.

ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى: زيادة في الإيرادات الأخرى بمقدار 0.87 مليون ريال، وانخفاض في تكاليف التمويل بمقدار 0.31 مليون ريال، وانخفاض في مصروفات الزكاة وضريبة الدخل بمقدار 0.06 مليون ريال.

وجاء ذلك على الرغم من: انخفاض في إجمالي الربح بمقدار 2.27 مليون ريال، وزيادة في المصاريف التشغيلية بمقدار 1.33 مليون ريال، وانخفاض في حصة نتائج الاستثمارات في الشركات الزميلة بمقدار 0.34 مليون ريال,

وحققت الشركة صافي ربح قدره 18.05 مليون ريال خلال الفترة الحالية (9 أشهر)، بزيادة قدرها 4.02 مليون ريال (28.68%) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة في إجمالي الربح بمقدار 9.52 مليون ريال نتيجة لزيادة الإيرادات، وزيادة في حصة نتائج الاستثمارات في الشركات الزميلة بمقدار 1.55 مليون ريال، وزيادة في الإيرادات الأخرى بمقدار 1.58 مليون ريال.

وجاء ذلك على الرغم من: زيادة في المصاريف التشغيلية بمقدار 7.81 مليون ريال، وزيادة في تكاليف التمويل بمقدار 0.51 مليون ريال، وزيادة في مصروفات الزكاة وضريبة الدخل بمقدار 0.3 مليون ريال.